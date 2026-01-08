Вице-президент США заявил о поддержке протестующих в Иране

ВАШИНГТОН, 8 янв — РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о поддержке протестующих в Иране.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что если Иран будет «убивать мирных протестующих», то Штаты придут на помощь этим людям и готовы к действиям.
«Я предоставлю президенту возможность высказаться о том, что мы собираемся делать в будущем (в отношении Ирана — ред.), но мы, безусловно, поддерживаем всех во всем мире, включая иранский народ, который отстаивает свои права», — сказал Вэнс журналистам в Белом доме.
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации местной валюты — иранского риала. Главной темой протестов стали резкие колебания обменного курса и их влияние на оптовые и розничные цены. В соцсетях появлялись видео с протестующими в Тегеране и других городах. На этом фоне глава иранского центробанка Мохаммад Фарзин подал в отставку. На его место был назначен Абдольнасер Хеммати.
В ряде городов Ирана протестные акции превращались в столкновения с полицией и сопровождались лозунгами против текущего политического строя в Иране. Сообщалось о жертвах со стороны как силовиков, так и участников волнений.
Иран переживает период высокого уровня инфляции (по данным иранского ЦБ, уровень годовой инфляции достиг 38,9%), риал стремительно ослабляется: так, за последние несколько месяцев он несколько раз обновлял антирекорд по отношению к доллару. Несколько лет назад — до выхода США из ядерной сделки в мае 2018 года — неофициальная стоимость доллара составляла порядка 50 тысяч риалов. Сейчас же доллар на свободном рынке более стоит 1,4 миллиона риалов.