Зеленский может встретиться с Трампом, утверждает Axios

Владимир Зеленский предположительно скоро посетит США, чтобы встретиться с президентом США Дональдом Трампом, утверждает издание Axios.

Издание не говорит о конкретном дне планируемой встречи, но утверждает, что речь идет о следующей неделе.

Как следует из публикации, стороны обсудят «соглашения о гарантиях безопасности».

Читайте материал «Издание Axios описало план Трампа как “доктрину Донро”».

