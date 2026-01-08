Зеленский может встретиться с Трампом, утверждает Axios

Владимир Зеленский предположительно скоро посетит США, чтобы встретиться с президентом США Дональдом Трампом, утверждает издание Axios.
Издание не говорит о конкретном дне планируемой встречи, но утверждает, что речь идет о следующей неделе.
Как следует из публикации, стороны обсудят «соглашения о гарантиях безопасности».
