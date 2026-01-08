Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Axios: США достигли соглашения с Украиной почти по всем аспектам мирного плана

США и Украина договорились «почти по всем аспектам» мирного плана и теперь ждут ответа от России.

США и Украина договорились «почти по всем аспектам» мирного плана и теперь ждут ответа от России. Об этом сообщает Axios со ссылкой на информированный источник.

Источник рассказал об этом после встречи американских представителей Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера с посланником президента РФ Кириллом Дмитриевым..

«Эти переговоры были сосредоточены на двух основных точках преткновения: гарантии безопасности Украине и возможные территориальные уступки со стороны Украины в восточном регионе Донбасса», — сказал собеседник издания.

Сейчас Вашингтон намерен получить официальную позицию Москвы по согласованному предложению.

Ваша надёжная лента новостей — «МК» в MAX.

Узнать больше по теме
Стив Уиткофф: биография переговорщика по Украине и партнера Трампа по гольфу
Юрист из Нью-Йорка подружился с Дональдом Трампом в 80-х и тоже решил стать политиком. Трамп спустя годы стал президентом, а его старый приятель — спецпосланником США. Собрали главное о жизни Стива Уиткоффа и о том, какую роль он играет в урегулировании конфликта на Украине.
Читать дальше