Axios: США достигли соглашения с Украиной почти по всем аспектам мирного плана

США и Украина договорились «почти по всем аспектам» мирного плана и теперь ждут ответа от России. Об этом сообщает Axios со ссылкой на информированный источник.
Источник рассказал об этом после встречи американских представителей Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера с посланником президента РФ Кириллом Дмитриевым..
«Эти переговоры были сосредоточены на двух основных точках преткновения: гарантии безопасности Украине и возможные территориальные уступки со стороны Украины в восточном регионе Донбасса», — сказал собеседник издания.
Сейчас Вашингтон намерен получить официальную позицию Москвы по согласованному предложению.
