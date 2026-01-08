Reuters: в США обсуждали выплаты жителям Гренландии до $100 тыс

В администрации президента США Дональда Трампа обсуждалась возможность выплаты жителям Гренландии разовых пособий в размере от 10 тыс. до 100 тыс. долларов на человека, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.
По словам двух собеседников агентства, инициатива рассматривалась как один из возможных инструментов убеждения населения острова в необходимости отделения от Дании. При этом точный размер предполагаемых выплат, а также механизм их организации и финансирования пока не определены. Как отмечает Reuters, таким образом в Вашингтоне обсуждался сценарий фактической «покупки» острова с населением около 57 тысяч человек, несмотря на позицию Копенгагена, который настаивает, что Гренландия не продаётся.
Президент США неоднократно заявлял о необходимости присоединения Гренландии к Соединённым Штатам. Ещё в свой первый президентский срок он предлагал выкупить остров, а в 2025 году выражал уверенность в возможности его аннексии, допуская введение торговых пошлин против Дании в случае отказа. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен публично отвергала подобные предложения, подчёркивая, что Гренландия является частью королевства.
Ранее президент США резко раскритиковал сенаторов-республиканцев, которые поддержали резолюцию, ограничивающую полномочия главы государства в вопросах применения вооружённых сил. Трамп заявил, что такое голосование подрывает национальную безопасность и лишает администрацию возможности защищать страну. Он также назвал Закон о военных полномочиях неконституционным и отметил, что в Сенате в ближайшее время ожидается новое, более значимое голосование по этой теме.