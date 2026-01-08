Reuters: в США обсуждали выплаты жителям Гренландии до $100 тыс

По словам двух собеседников агентства, инициатива рассматривалась как один из возможных инструментов убеждения населения острова в необходимости отделения от Дании. При этом точный размер предполагаемых выплат, а также механизм их организации и финансирования пока не определены. Как отмечает Reuters, таким образом в Вашингтоне обсуждался сценарий фактической «покупки» острова с населением около 57 тысяч человек, несмотря на позицию Копенгагена, который настаивает, что Гренландия не продаётся.