Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вэнс заявил, что Гренландия необходима США для противоракетной обороны

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Гренландия необходима Соединенным штатам для противоракетной обороны.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Гренландия необходима Соединенным штатам для противоракетной обороны.

Вэнс также сказал, что есть «враждебные страны, которые проявляют интерес» к территории Гренландии. Он не стал уточнять, о каких государствах идет речь.

Американский президент неоднократно говорил, что Вашингтон хотел бы присоединить Гренландию в интересах своей безопасности. Датские и гренландские политики критически отзывались о подобных высказываниях Трампа.

Читайте материал «Издание Axios описало план Трампа как “доктрину Донро”».

Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.

Узнать больше по теме
Джей Ди Вэнс: биография морского пехотинца и писателя, ставшего вице-президентом США
В новой администрации Дональда Трампа довольно много интересных личностей. Особое внимание привлекает его вице-президент, Джей Ди Вэнс. Он вырос в семье простых рабочих, самостоятельно получил хорошее образование, стал миллионером и поднялся на вершины политического олимпа.
Читать дальше