Вэнс заявил, что Гренландия необходима США для противоракетной обороны

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Гренландия необходима Соединенным штатам для противоракетной обороны.
Вэнс также сказал, что есть «враждебные страны, которые проявляют интерес» к территории Гренландии. Он не стал уточнять, о каких государствах идет речь.
Американский президент неоднократно говорил, что Вашингтон хотел бы присоединить Гренландию в интересах своей безопасности. Датские и гренландские политики критически отзывались о подобных высказываниях Трампа.
