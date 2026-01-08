Axios: Уиткофф и Кушнер передали Дмитриеву согласованный в Париже мирный план

Напомним, что Axios уверяет, будто бы 7 января в Париже прошли переговоры Кирилла Дмитриева и Стива Уиткоффа, обсуждались проблемы вокруг Украины. Детали неизвестны, подтверждений нет. А на следующей неделе Зеленский, дескать, может посетить США для встречи с Дональдом Трампом и обсуждения гарантий для Украины, также возможна их встреча на форуме в Давосе (19−23 января).