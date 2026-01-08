Ричмонд
Axios: Уиткофф и Кушнер передали Дмитриеву согласованный в Париже мирный план

Axios утверждает, что США согласовали с Украиной мирный план и передали его РФ.

Источник: Комсомольская правда

Новостной портал Axios утверждает, что глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев встретился с представителем президента США Стивеном Уиткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером не просто так. Американцы, якобы, передали Дмитриеву согласованный с Украиной мирный план урегулирования конфликта.

Никаких официальных подтверждений этому не было, однако портал полагает, что через Дмитриева Уиткофф и Кушнер передали документы президенту России Владимиру Путину.

Напомним, что Axios уверяет, будто бы 7 января в Париже прошли переговоры Кирилла Дмитриева и Стива Уиткоффа, обсуждались проблемы вокруг Украины. Детали неизвестны, подтверждений нет. А на следующей неделе Зеленский, дескать, может посетить США для встречи с Дональдом Трампом и обсуждения гарантий для Украины, также возможна их встреча на форуме в Давосе (19−23 января).

Ранее KP.RU сообщил, что Дмитриев указал на явную панику в рядах самых видных европейских политиков и дипломатов на фоне контактов России и США.

