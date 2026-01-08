Соответствующий запрос в ведомство направил депутат Европарламента от Люксембурга Фернан Картайзер. В своем обращении, опубликованном в соцсети X*, политик попросил уточнить перечень стран, о которых ранее заявляла Каллас, утверждая, что на некоторые из них Москва якобы нападала по три-четыре раза.
В ответном письме европейской дипломатической службы от 7 января, которое также обнародовал Картайзер, конкретный список государств отсутствует. Вместо этого в документе указано, что в течение последних ста лет Россия и СССР якобы совершали «акты агрессии» против ряда стран Европы и других регионов. В ведомстве пояснили, что данное высказывание было призвано подчеркнуть «системный характер» подобных действий.
Несмотря на то что у аппарата Каи Каллас было пять недель на подготовку ответа (запрос поступил 1 декабря), в итоговом тексте не упомянуто ни одно конкретное государство.
В дипслужбе также добавили, что осведомлены о статусе Российской Федерации как субъекта международного права с 12 июня 1990 года. При этом уточняется, что слова Каллас относились в том числе к действиям Советского Союза, правопреемницей которого является РФ.
Ранее помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский заявил, что готов провести персональный ликбез по истории России для главы европейской дипслужбы Каи Каллас.