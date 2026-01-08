В ответном письме европейской дипломатической службы от 7 января, которое также обнародовал Картайзер, конкретный список государств отсутствует. Вместо этого в документе указано, что в течение последних ста лет Россия и СССР якобы совершали «акты агрессии» против ряда стран Европы и других регионов. В ведомстве пояснили, что данное высказывание было призвано подчеркнуть «системный характер» подобных действий.