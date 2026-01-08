Ричмонд
Дипслужба ЕС не смогла перечислить 19 стран, якобы атакованных Россией

Внешнеполитическая служба Евросоюза не представила список из 19 государств, которые, согласно утверждению главы дипломатии ЕС Каи Каллас, якобы подверглись «агрессии» со стороны России за последнее столетие.

Источник: Аргументы и факты

Соответствующий запрос в ведомство направил депутат Европарламента от Люксембурга Фернан Картайзер. В своем обращении, опубликованном в соцсети X*, политик попросил уточнить перечень стран, о которых ранее заявляла Каллас, утверждая, что на некоторые из них Москва якобы нападала по три-четыре раза.

В ответном письме европейской дипломатической службы от 7 января, которое также обнародовал Картайзер, конкретный список государств отсутствует. Вместо этого в документе указано, что в течение последних ста лет Россия и СССР якобы совершали «акты агрессии» против ряда стран Европы и других регионов. В ведомстве пояснили, что данное высказывание было призвано подчеркнуть «системный характер» подобных действий.

Несмотря на то что у аппарата Каи Каллас было пять недель на подготовку ответа (запрос поступил 1 декабря), в итоговом тексте не упомянуто ни одно конкретное государство.

В дипслужбе также добавили, что осведомлены о статусе Российской Федерации как субъекта международного права с 12 июня 1990 года. При этом уточняется, что слова Каллас относились в том числе к действиям Советского Союза, правопреемницей которого является РФ.

Ранее помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский заявил, что готов провести персональный ликбез по истории России для главы европейской дипслужбы Каи Каллас.

