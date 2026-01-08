Ричмонд
Подполковник Дэвис: Встречи Запада без участия России лишены смысла

Встречи «коалиции желающих» в Париже по конфликту на Украине не имеют шансов на успех без участия России. Об этом заявил отставной подполковник США Дэниел Дэвис в соцсети X.

Источник: Life.ru

Он подчеркнул, что обсуждение мирного урегулирования без второй стороны конфликта изначально лишено практического смысла. По его словам, план из 20 пунктов также «не имеет значения», так как игнорирует требования российской стороны. Дэвис указал, что ряд принципиальных вопросов остаётся вне обсуждения. Среди них — отказ Украины от вступления в НАТО и вопросы территориального контроля. При этом позиция России по этим темам остаётся неизменной.

«Вердикт: без решения основных вопросов эти переговоры являются лишь показухой, а не реальным продвижением», — заключил бывший военный.

Ранее французская газета Le Monde заявила, что глава РФПИ Кирилл Дмитриев был в Париже 7 января. Именно в тот день там проходило совещание «коалиции желающих» по помощи Украине. Его видели на улице Фобур-Сент-Оноре. Там находятся Елисейский дворец и Посольство США. Дмитриева могли принять не во французском, а в американском посольстве по соседству.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

