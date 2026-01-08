Трамп заявил, что Куба висит на волоске

НЬЮ-ЙОРК, 8 января. /ТАСС/. Американский лидер Дональд Трамп утверждает, что Куба висит на волоске.
«Я думаю, Куба висит на волоске. У Кубы большие проблемы», — заявил президент США в интервью американскому радиоведущему Хью Хьюитту.
