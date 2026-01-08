Ричмонд
Трамп заявил, что Куба висит на волоске

Президент США отметил, что у республики большие проблемы.

НЬЮ-ЙОРК, 8 января. /ТАСС/. Американский лидер Дональд Трамп утверждает, что Куба висит на волоске.

«Я думаю, Куба висит на волоске. У Кубы большие проблемы», — заявил президент США в интервью американскому радиоведущему Хью Хьюитту.

