Трамп рассказал, в каком случае США скоро ударят по Ирану

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные штату ударят по Ирану, если власти будут убивать протестующих.
Трамп сказал, что довел свою позицию до сведения иранских властей.
Акции протеста в Иране продолжаются с декабря. СМИ утверждали, что протестующие захватили два города.
