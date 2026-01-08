Ричмонд
Трамп угрожает Ирану серьёзными мерами в случае насилия против протестующих

Американский лидер Дональд Трамп предупредил, что Соединённые Штаты предпримут серьёзные меры в ответ на насилие против протестующих в Иране. В интервью радиоведущему Хью Хьюитту он подчеркнул, что дал понять властям Ирана о недопустимости массовых репрессий и возможных последствиях.

Источник: Life.ru

Трамп указал, что США внимательно следят за ситуацией в Иране и готовы применить силу, если иранские власти начнут массовые убийства мирных граждан. Он подчеркнул, что любое насилие против протестующих будет встречено жесткой реакцией со стороны США.

Напомним, масштабные акции протеста прокатились по Ирану сразу в 92 городах, расположенных в 27 провинциях страны. Только за последние дни зафиксированы события в 285 точках, сопровождающиеся задержаниями порядка 2 тысяч человек. Протестующие выражают недовольство внутренней ситуацией в государстве, заявляя о нарушении прав и свобод населения.

