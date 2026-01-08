Трамп угрожает Ирану серьёзными мерами в случае насилия против протестующих

Напомним, масштабные акции протеста прокатились по Ирану сразу в 92 городах, расположенных в 27 провинциях страны. Только за последние дни зафиксированы события в 285 точках, сопровождающиеся задержаниями порядка 2 тысяч человек. Протестующие выражают недовольство внутренней ситуацией в государстве, заявляя о нарушении прав и свобод населения.