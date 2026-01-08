Трамп пригрозил большой бедой одной стране

Президент США Дональд Трамп заявил, что Куба находится на грани большой беды. Об этом пишут американские СМИ.
«Я думаю, что Куба держится на волоске. Куба в большой беде», — сказал он.
Ранее Трамп уже угрожал островному государству после похищения венесуэльского лидера Николаса Мадуро.
Кроме того, после Венесуэлы Трамп угрожал президенту Колумбии Густаво Петро и советовал ему «следить за своей задницей».
