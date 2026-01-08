Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп пригрозил большой бедой одной стране

Президент США Дональд Трамп заявил, что Куба находится на грани большой беды.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Куба находится на грани большой беды. Об этом пишут американские СМИ.

«Я думаю, что Куба держится на волоске. Куба в большой беде», — сказал он.

Ранее Трамп уже угрожал островному государству после похищения венесуэльского лидера Николаса Мадуро.

Кроме того, после Венесуэлы Трамп угрожал президенту Колумбии Густаво Петро и советовал ему «следить за своей задницей».

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше