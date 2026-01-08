Ричмонд
Трамп заявил об интересе России к США

Россию в контексте НАТО волнуют только США, заявил американский президент Дональд Трамп. Об этом пишет The New York Times (NYT).

Источник: Reuters

По его словам, Москве неинтересны другие государства. «Если посмотреть на НАТО, то Россия, могу вам сказать, совершенно не обеспокоена никакой другой страной, кроме нас», — подчеркнул он.

Ранее Трамп заявил о бесстрашии России и Китая перед НАТО без США. Он добавил, что Вашингтон всегда будет рядом с НАТО, даже если страны альянса не будут рядом с США.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше