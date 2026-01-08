Трамп заявил об интересе России к США

По его словам, Москве неинтересны другие государства. «Если посмотреть на НАТО, то Россия, могу вам сказать, совершенно не обеспокоена никакой другой страной, кроме нас», — подчеркнул он.
Ранее Трамп заявил о бесстрашии России и Китая перед НАТО без США. Он добавил, что Вашингтон всегда будет рядом с НАТО, даже если страны альянса не будут рядом с США.
