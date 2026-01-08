Посольство США в Киеве предупредило о возможной атаке в ближайшие дни

Американские власти также рекомендуют гражданам США проверить наличие укрытий и следить за местными источниками новостей для получения актуальной информации. В связи с продолжающейся нестабильной ситуацией на Украине гражданам США рекомендовано воздержаться от поездок в страну, которая отнесена к четвертому уровню опасности.
Ранее Life.ru сообщал, что власти Днепропетровска ввели режим чрезвычайной ситуации национального уровня в связи с последствиями массированных ударов по объектам ВСУ и последовавшего масштабного отключения электроэнергии. Электроснабжение левобережной части города сейчас обеспечивают резервные генераторные установки. Эта мера позволила поддержать инфраструктуру в данных районах.
