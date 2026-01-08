NYT: мировоззрение Трампа исходит из принципа превосходства

По оценке издания, Трамп рассматривает свою свободу использовать любые военные, экономические или политические инструменты для укрепления лидерства США как практически неограниченную. В основе его концепции лежит идея о том, что именно национальная мощь, а не законы, договоры или конвенции, должны быть решающим фактором в столкновении мировых держав.