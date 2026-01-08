Ричмонд
NYT: мировоззрение Трампа исходит из принципа превосходства

Президент США рассматривает свою свободу использовать любые инструменты для укрепления лидерства страны как практически неограниченную, сообщила газета.

Источник: Reuters

НЬЮ-ЙОРК, 8 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в интервью газете The New York Times представил наиболее откровенное изложение своего мировоззрения, в основе которого лежит принцип национального превосходства, подкрепленного силой, а не международными нормами.

По оценке издания, Трамп рассматривает свою свободу использовать любые военные, экономические или политические инструменты для укрепления лидерства США как практически неограниченную. В основе его концепции лежит идея о том, что именно национальная мощь, а не законы, договоры или конвенции, должны быть решающим фактором в столкновении мировых держав.

Президент открыто признал, что сознательно использует свою репутацию непредсказуемого лидера, готового к быстрым военным действиям, в качестве инструмента принуждения других стран.

При этом, несмотря на реализацию «максималистской стратегии» внутри США — включая наказание неугодных институтов и развертывание Национальной гвардии в городах вопреки воле местных властей — Трамп признал наличие определенных внутриполитических ограничений, считает NYT.

