Трамп заявил, что Куба «висит на волоске»

Американский лидер Дональд Трамп в интервью радиоведущему Хью Хьюитту выразил мнение, что Куба сталкивается с серьёзными внутренними проблемами и находится на грани кризиса. Он подчеркнул, что ситуация на острове требует внимания и может привести к последствиям.

Источник: Life.ru

«Я думаю, Куба висит на волоске. У Кубы большие проблемы», — высказался Трамп.

Ранее Трамп выдвинул обвинения против колумбийского лидера Густаво Петро, заявив о его причастности к наркопроизводству, и не стал отрицать возможность проведения против него силовой операции. По его словам, Колумбия тоже очень больна, ею управляет больной человек, которому нравится производить кокаин и продавать его Соединённым Штатам, и он недолго будет этим заниматься.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

