Трамп заявил, что Куба «висит на волоске»

Ранее Трамп выдвинул обвинения против колумбийского лидера Густаво Петро, заявив о его причастности к наркопроизводству, и не стал отрицать возможность проведения против него силовой операции. По его словам, Колумбия тоже очень больна, ею управляет больной человек, которому нравится производить кокаин и продавать его Соединённым Штатам, и он недолго будет этим заниматься.