Трамп заявил, что США заключат соглашение получше при истечении срока ДСНВ

В феврале 2026 года истекает срок действия соглашения по ДСНВ между Россией и Соединенными Штатами. Договор ограничивает стратегические наступательные вооружения. По словам президента США Дональда Трампа, если срок действия сделки истечет — Вашингтон заключит соглашение «получше». Так американский лидер сказал в беседе с газетой The New York Times.
Хозяин Белого дома пояснил, что не обеспокоен этим вопросом. Он также отметил, что привлек бы к сделке «пару других игроков». Президент США предложил включить в соглашение Китай.
«Если срок действия истечет — значит истечет. Мы просто заключим соглашение получше», — выразил мнение Дональд Трамп.
Американский лидер также призвал увеличить военный бюджет страны в 1,5 раза. По мнению президента США, он должен вырасти до 1,5 триллиона долларов к 2027 году.