Трамп заявил, что США заключат соглашение получше при истечении срока ДСНВ

В феврале 2026 года истекает срок действия соглашения по ДСНВ между Россией и Соединенными Штатами. Договор ограничивает стратегические наступательные вооружения. По словам президента США Дональда Трампа, если срок действия сделки истечет — Вашингтон заключит соглашение «получше». Так американский лидер сказал в беседе с газетой The New York Times.