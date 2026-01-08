Mehr: Участники протестов на западе Ирана сожгли одну из святынь

Это произошло на фоне продолжающихся антиправительственных протестов, начавшихся в конце декабря 2025 года из-за резкой девальвации риала и экономического кризиса. Протесты охватили многие города, включая западные провинции, и сопровождались столкновениями с силами безопасности. С точки зрения официальных иранских властей и государственных СМИ (таких, как агентства Mehr, Tasnim, IRNA и Fars News), события на западе Ирана трактуются исключительно как акты вандализма и беспорядки, устроенные «вредителями» и «бунтовщиками».