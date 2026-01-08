Mehr: Участники протестов на западе Ирана сожгли одну из святынь

По данным агентства, инцидент произошёл ночью в районе Бадре. Группа нападавших проникла на территорию святыни и подожгла мавзолей Аббаса, потомка одного из двенадцати шиитских имамов. В результате было уничтожено внутреннее убранство мавзолея.
Это произошло на фоне продолжающихся антиправительственных протестов, начавшихся в конце декабря 2025 года из-за резкой девальвации риала и экономического кризиса. Протесты охватили многие города, включая западные провинции, и сопровождались столкновениями с силами безопасности. С точки зрения официальных иранских властей и государственных СМИ (таких, как агентства Mehr, Tasnim, IRNA и Fars News), события на западе Ирана трактуются исключительно как акты вандализма и беспорядки, устроенные «вредителями» и «бунтовщиками».
Ранее стало известно, что масштабные акции протеста прокатились по Ирану сразу в 92 городах, расположенных в 27 провинциях страны. Только за последние дни зафиксированы события в 285 точках, сопровождающиеся задержаниями порядка 2 тысяч человек. Общее число погибших достигло 36 человек, включая четверых несовершеннолетних и двоих полицейских.
