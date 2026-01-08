Ричмонд
В Иране отключили интернет на фоне протестов

Международная организация, следящая за кибербезопасностью и управлением интернетом NetBlocks зафиксировала масштабные сбои в работе сети в Иране на фоне продолжающихся протестов. Перебои зафиксированы в Тегеране, Керманшахе и других городах.

Источник: Life.ru

«Данные в режиме реального времени показывают, что Иран сейчас находится в состоянии общенационального отключения интернета. Инцидент последовал за серией усиливающихся мер цифровой цензуры, направленных против протестов по всей стране, и ограничивает право общественности на общение в критический момент», — говорится в сообщении.

Анализ сетевого трафика показал отключение магистрального провайдера Iran Telecommunication Company в Керманшахе. В этом регионе протесты продолжаются уже двенадцатый день.

Ранее Life.ru писал, что в западной иранской провинции Илам участники протестов сожгли одну из святынь в деревне Банхалан. Инцидент произошёл ночью в районе Бадре. Группа нападавших проникла на территорию святыни и подожгла мавзолей Аббаса, потомка одного из двенадцати шиитских имамов. В результате было уничтожено внутреннее убранство мавзолея.

