Дипслужба ЕС не смогла разъяснить, на какие 19 стран якобы нападала Россия

Дипломатическая служба Европейского Союза не смогла назвать те 19 стран, на которые, по утверждению её главы Каи Каллас, Россия якобы совершала нападения за последние сто лет, причем на некоторые из них — по три-четыре раза.

Источник: Life.ru

С требованием предоставить этот список в европейскую Службу внешних действий обратился евродепутат от Люксембурга Фернан Картайзер. В своем запросе, который депутат позднее опубликовал в социальной сети X, он просил предоставить перечень упомянутых стран, ссылаясь на заявление Каллас.

Ответ дипслужбы ЕС, датированный 7 января, Картайзер также обнародовал в X. В этом ответе европейские дипломаты пояснили, что в течение последних ста лет Россия, а до нее СССР, предпринимали неспровоцированные акты агрессии, включая вторжения и оккупации против многих стран в Европе и за её пределами. Утверждалось, что упоминание об этом необходимо для того, чтобы подчеркнуть системный и продолжающийся характер этих актов агрессии.

При этом в письме дипслужбы ЕС не только не привели полного списка из 19 государств, но и не упомянули ни одной страны, которая якобы подверглась атаке со стороны России. Депутатский запрос был направлен 1 декабря, что дало евродипломатам пять недель на подготовку ответа.

В ответе аппарата Каллас также содержалось разъяснение относительно правового статуса России. Там указали, что им известно о существовании Российской Федерации как субъекта международного права с 12 июня 1990 года, и пояснили, что Каллас, говоря о нападениях, имела в виду и действия Советского Союза, правопреемницей которого является РФ.

Ранее помощник президента России Владимир Мединский, также возглавляющий Российское военно-историческое общество, назвал политиков ЕС «андроидами, несущими запись». Так он прокомментировал скандальное заявление главы МИД Финляндии Элины Валтонен о «19 нападениях России на соседние страны». Напомним, Валтонен ранее публично заявила о том, что за последние 100 лет никто из соседей России на неё не нападал, в то время как Москва якобы «вторглась» на территорию 19 государств-соседей. Глава МИД России Сергей Лавров во время выступления в Совфеде заявил, что финские элиты сегодня проявляют «животную русофобию», излечиться от которой не помогли даже десятилетия сотрудничества с Россией.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

