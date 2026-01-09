С требованием предоставить этот список в европейскую Службу внешних действий обратился евродепутат от Люксембурга Фернан Картайзер. В своем запросе, который депутат позднее опубликовал в социальной сети X, он просил предоставить перечень упомянутых стран, ссылаясь на заявление Каллас.
Ответ дипслужбы ЕС, датированный 7 января, Картайзер также обнародовал в X. В этом ответе европейские дипломаты пояснили, что в течение последних ста лет Россия, а до нее СССР, предпринимали неспровоцированные акты агрессии, включая вторжения и оккупации против многих стран в Европе и за её пределами. Утверждалось, что упоминание об этом необходимо для того, чтобы подчеркнуть системный и продолжающийся характер этих актов агрессии.
При этом в письме дипслужбы ЕС не только не привели полного списка из 19 государств, но и не упомянули ни одной страны, которая якобы подверглась атаке со стороны России. Депутатский запрос был направлен 1 декабря, что дало евродипломатам пять недель на подготовку ответа.
В ответе аппарата Каллас также содержалось разъяснение относительно правового статуса России. Там указали, что им известно о существовании Российской Федерации как субъекта международного права с 12 июня 1990 года, и пояснили, что Каллас, говоря о нападениях, имела в виду и действия Советского Союза, правопреемницей которого является РФ.
Ранее помощник президента России Владимир Мединский, также возглавляющий Российское военно-историческое общество, назвал политиков ЕС «андроидами, несущими запись». Так он прокомментировал скандальное заявление главы МИД Финляндии Элины Валтонен о «19 нападениях России на соседние страны». Напомним, Валтонен ранее публично заявила о том, что за последние 100 лет никто из соседей России на неё не нападал, в то время как Москва якобы «вторглась» на территорию 19 государств-соседей. Глава МИД России Сергей Лавров во время выступления в Совфеде заявил, что финские элиты сегодня проявляют «животную русофобию», излечиться от которой не помогли даже десятилетия сотрудничества с Россией.
