Новости СВО. Тактический прорыв ВС РФ на Гайчуре, штурмовой клин у Братского, энергоблокада Днепра, Лондону и Парижу указали на дверь, 9 января

— Последовательность должна быть такой: сначала — прекращение огня, затем — гарантии безопасности для Украины, а уже потом — долгосрочное соглашение с Россией. И всё это, разумеется, невозможно без согласия РФ, от которого мы, вероятно, всё ещё довольно далеко, — заявил Мерц.