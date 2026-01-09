Курская область, 9 января.
В районе Искрисковщины и Павловки противник в очередной раз понёс потери. Эти сёла находятся на границе с Курской областью. По целям ударили артиллеристы и дроноводы группировки «Север». Также личный состав поредел в 1-й отдельной тяжёлой механизированной бригаде ВСУ. Её выводят в тыловые районы, но в Сумской области остаётся 71-я отдельная егерская бригада.
Общие потери украинских подразделений — более 60 человек, а также несколько боевых машин, внедорожники, багги, МТЛБ и другая техника.
Белгородская область, 9 января.
При атаке ВСУ пострадал глава Грайворонского округа Дмитрий Панков. Дрон атаковал его в тот момент, когда он приехал на место удара, в село Головчино.
— Во время атаки второго дрона Дмитрий Александрович помог женщине, чья машина была повреждена от первого удара БПЛА, — рассказал глава региона Вячеслав Гладков.
Губернатор Белгородской области отметил, что это уже третье ранение главы Грайворонского округа.
Днепропетровская область, 9 января.
Армия России освободила Братское. Населённый пункт освободили бойцы 36-й мотострелковой бригады 29-й армии. Российские военные заняли 170 зданий. В Министерстве обороны Российской Федерации отмечают, что Братское имеет важное тактическое значение.
— Расположено на западном берегу реки Гайчур, в полутора километрах от Андреевки, об освобождении которой Минобороны сообщило 23 декабря Расширение буферной зоны на правом берегу Гайчура продолжается. На этом участке фронта её удалось расширить вплоть до границы с Запорожской областью, — пишет военный корреспондент Александр Коц.
Достаётся и Днепропетровску. Армия России атаковала объекты энергетической инфраструктуры. По информации компании ДТЭК, к вечеру 8 января 500 тысяч семей, проживающих в области, остаются без света. Ресурсы предприятия изначально сообщали, что электричество полностью вернётся в некоторые населённые пункты только к июню 2027 года, однако позже, сославшись на техническую ошибку, эти сведения были опровергнуты.
Харьковская область, 9 января.
Бойцы группировки «Запад» продолжают держать оборону в Купянске. Канал «Два майора» сообщает, что обстановка остаётся сложной. Операторы БПЛА уничтожают технику, пытающуюся прорваться в город. Сейчас наши силы сконцентрированы в северной и промышленной части Купянска. Об уничтожении боевиков украинских подразделений рассказал военкор Евгений Поддубный.
— Специалисты войск беспилотных систем группировок войск «Север» и «Запад» продолжают ликвидировать живую силу противника на Слобожанщине Здесь боевики просто не доезжают до своих позиций, — отмечает Поддубный.
Специалисты войск беспилотных систем группировок «Север» и «Запад» ликвидируют силы противника на Слобожанщине. Видео © Telegram / Поддубный |Z|О|V| edition.
В Харькове произошла стычка между военнослужащим 56-й бригады и сотрудником ТЦК. Военком пытался мобилизовать местного жителя, за которого вступился боевик. В итоге всё переросло в драку. Военный получил сотрясение мозга, лишился телефона и кошелька.
Донецкая Народная Республика, 9 января.
После утраты Димитрова (Мирнограда) и Красноармейска (Покровска) главком ВСУ Александр Сырский формирует два новых оборонительных узла, пишет канал «Военная хроника». Они находятся у Белицкого и Нового Донбасса. Украинские вооружённые формирования до сих пытаются атаковать северные окраины Красноармейска, но наши подразделения увеличивают зону контроля на этом участке. Бои идут в районе Удачного, а также в Гришине. Фиксируется продвижение ВС РФ западнее Родинского.
«Коалиция желающих» столкнулась с позицией России.
Инициатива об отправке 15 тысяч военнослужащих Великобритании и Франции столкнулась с проблемой в виде позиции Москвы по размещению иностранных войск на Украине. Германия не готова отправлять свои подразделения на подконтрольные Киеву территории, но именно канцлер ФРГ Фридрих Мерц объяснил, почему у Лондона и Парижа не получится помочь режиму Зеленского.
— Последовательность должна быть такой: сначала — прекращение огня, затем — гарантии безопасности для Украины, а уже потом — долгосрочное соглашение с Россией. И всё это, разумеется, невозможно без согласия РФ, от которого мы, вероятно, всё ещё довольно далеко, — заявил Мерц.