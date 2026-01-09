Кадыров: В окрестностях Константиновки в ДНР уничтожены пять нацистов

Момент с уничтожением группы ВСУ. Видео © Telegram / Kadyrov_95.
«В результате успешных наступательных действий личного состава 78-го мотострелкового полка “Север-АХМАТ” МО РФ нейтрализована группа укрофашистов, оказавших сопротивление 1-й штурмовой группе 1-го МСБ полка. В ходе огневого контакта уничтожено 5 нацистов», — говорится в сообщении.
Кроме того, в ином квадрате 2-я штурмовая группа обнаружила украинского военнослужащего, который был ликвидирован ударным дроном.
Ранее Минобороны опубликовало кадры водружения государственных флагов России в различных районах населённого пункта Подолы в Харьковской области. В ходе наступательной операции была организована скоординированная работа штурмовых групп, артиллерии и операторов беспилотников. Их совместные действия позволили уничтожить укреплённые позиции, оборонительные сооружения и огневые средства противника.
