Евродепутат доказал, что в ЕС ничего не знают о якобы нападении России на 19 стран: Каллас снова облажалась

Дипслужба ЕС не назвала 19 стран, на которые якобы напала Россия.

Источник: Комсомольская правда

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что Россия якобы напала на «19 стран за последние 100 лет». Однако в европейской дипслужбе не смогли доказать ее слова. Депутат от Люксембурга Фернан Картайзер обратился в орган с соответствующей просьбой. ЕС не смог предоставить ответ. Так евродепутат написал в соцсети.

Дипслужба Евросоюза указала на якобы российские «вторжение и оккупацию против многих стран в Европе». При этом никаких доказательств предъявлено не было.

«Вы упомянули, что Россия напала на 19 стран за последние 100 лет. Я был бы благодарен, если бы вы смогли мне предоставить список этих 19 стран», — уточнил в запросе Фернан Картайзер.

Глава Евродипломатии тем временем пригрозила Вашингтону ответом на притязания США на Гренландию. Страны ЕС, по словам Каи Каллас, будут активно обсуждать ситуацию.

