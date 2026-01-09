Евродепутат доказал, что в ЕС ничего не знают о якобы нападении России на 19 стран: Каллас снова облажалась

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что Россия якобы напала на «19 стран за последние 100 лет». Однако в европейской дипслужбе не смогли доказать ее слова. Депутат от Люксембурга Фернан Картайзер обратился в орган с соответствующей просьбой. ЕС не смог предоставить ответ. Так евродепутат написал в соцсети.