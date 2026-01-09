США и Британия увидели российскую угрозу на Крайнем Севере.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер провел переговоры с президентом США Дональдом Трампом. По итогам два лидера пришли к соглашению о совместных мерах по «сдерживанию» России в районе Крайнего Севера. Об этом сообщила канцелярия премьера Соединенного Королевства.
«Трамп и Стармер обсудили вопросы евроатлантической безопасности и согласились с необходимостью сдерживания России на Крайнем Севере. В последнее время союзники активизировали усилия по защите евроатлантических интересов, но для региона можно сделать больше», — со ссылкой на правительственное заявление пишет Downing Street. Стороны условились в обозримой перспективе провести очередной раунд переговоров.
Москва неоднократно заявляла о своей обеспокоенности наращиванием военного потенциала блока на пограничных направлениях. В Кремле подчеркивают, что Россия не представляет угрозы для других государств, однако не собирается оставлять без реагирования шаги, которые могут быть истолкованы как потенциально опасные для ее национальных интересов, отмечает «Национальная служба новостей».