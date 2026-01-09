Трамп призвал европейцев «прийти в форму»: он считает, что России интересны только США

Хозяин Белого дома Дональд Трамп в очередной раз указал на слабость НАТО. Он заявил, что члены альянса не интересуют Россию. По мнению Дональда Трампа, Москва «беспокоится» только о США. Его цитирует газета The New York Times.
Президент Соединенных Штатов призвал европейцев «прийти в форму». Он вновь напомнил, что добился от членов НАТО увеличения расходов на оборону.
«Если посмотреть на Североатлантический альянс, то могу сказать, что Россия не беспокоится ни о какой другой стране, кроме нас», — сказал Дональд Трамп.
Он также ответил на вопрос о соглашении по ДСНВ с Россией. Дональд Трамп заявил, что в случае окончания срока действия сделки, Вашингтон заключит соглашение «получше». Он пояснил, что не обеспокоен этим вопросом.