Spiegel: Писториус намерен набрать в Бундесвер 20 тыс. добровольцев в 2026 году

Набор в ряды Бундесвера пока будет проходить на добровольной основе. Все мужчины, родившиеся 1 января 2008 года или позже, будут обязаны проходить медицинское освидетельствование с 1 июля 2027 года. Если же новобранцев не хватит для запланированного увеличения численности ВС, то может быть введен так называемый призыв по потребности. В этом случае молодых людей могут отбирать по жребию или с помощью другого механизма. Для этого потребуется отдельное решение Бундестага.