ЕК обвинила X в генерации антисемитского и педофильского контента в Grok

«Это нелегально, и мы относимся к этому очень серьёзно», — заявил он. Еврокомиссия потребовала от X сохранить все внутренние документы, связанные с Grok, до конца 2026 года. Это указание — явный сигнал о подготовке новых юридических исков против платформы в рамках европейского Закона о цифровых услугах (DSA).