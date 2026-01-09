Ричмонд
ЕК обвинила X в генерации антисемитского и педофильского контента в Grok

Еврокомиссия выдвинула серьёзные обвинения против платформы X. По словам официального представителя Тома Ренье, нейросеть Grok, созданная компанией, генерировала антисемитский контент и сексуальные изображения с детьми.

Источник: Life.ru

«Это нелегально, и мы относимся к этому очень серьёзно», — заявил он. Еврокомиссия потребовала от X сохранить все внутренние документы, связанные с Grok, до конца 2026 года. Это указание — явный сигнал о подготовке новых юридических исков против платформы в рамках европейского Закона о цифровых услугах (DSA).

Ренье подчеркнул, что цель регулятора — защита общества, граждан и демократии. Он уточнил, что полного запрета X в ЕС не планируется, но от компании ждут «наведения порядка в собственном доме».

