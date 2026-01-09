Трамп: В контексте НАТО Россию беспокоят лишь США

«Если посмотреть на Североатлантический альянс, то могу сказать, что Россия не беспокоится ни о какой другой стране, кроме нас», — утверждает республиканец.
По его словам, благодаря инициативе Белого дома европейские лидеры взяли на себя обязательства повысить оборонные расходы до 5% ВВП к 2035 году. Трамп подчеркнул, что хотел, чтобы страны ЕС активнее выполняли финансовые обязательства в рамках альянса.
А ранее европейские страны начали активную подготовку по противодействию США, если американцы захотят захватить Гренландию. Этот план может включать меры военного сдерживания и усиление присутствия НАТО у берегов острова. Это началось после публикации в соцсетях карты острова в цветах американского флага с подписью «Скоро».
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.