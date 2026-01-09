Конгрессвумен Луна пообещала добиться наказания за захват церквей на Украине

В Соединенных Штатах обеспокоились судьбой незаконно захваченных украинских церквей. Конгрессвумен Анна Паулина Луна пообещала добиться наказания для всех виновных. Она также заявила о намерении отслеживать все подобные случаи. Так конгрессвумен написала в соцсети.
Анна Паулина Луна рассказала, что некоторые представители православной церкви на Украине послали ей обращение. Они запросили защиту от захвата храмов «местными властями».
«Мы будем работать над тем, чтобы задокументировать захваты церквей на Украине и над привлечением к ответственности украинских должностных лиц», — заверила Анна Паулина Луна.
Конгрессвумен также уведомила о приглашении ряда российских депутатов в США. По ее словам, они могут встретиться с членами Конгресса уже в январе. Всего приглашены четыре депутата Госдумы.