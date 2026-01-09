Ким Чен Ын направил Путину письмо с обещанием поддерживать политику РФ

Северокорейский лидер Ким Чен Ын направил президенту России Владимиру Путину письмо. В тексте он пообещал уважать и поддерживать политику главы государства. Об этом сообщает ЦТАК.
В письме Ким Чен Ын назвал Владимира Путина «самым дорогим другом». Он отметил, что чувствует «искренние товарищеские отношения» с коллегой.
«Буду абсолютно уважать и безусловно поддерживать все проводимые Вами политики и принимаемые решения, и готов всегда быть вместе за Вас и за Вашу Россию. Этот выбор неизменный и останется вечным», — заключил Ким Чен Ын.
Председатель КНДР, кроме того, посетил стройку Мемориального музея боевых подвигов за рубежом. Ким Чен Ын также посадил деревья. Он назвал музей «кристаллом вечной благодарности». Музей будет посвящен военным, которые принимали участие в освобождении Курской области от ВСУ.