Вэнс отклонил резолюцию Конгресса, запрещающую Трампу атаковать Венесуэлу

Вице-президент США отклонил резолюцию Конгресса. Об этом сообщает The New York Times.

Вице-президент США отклонил резолюцию Конгресса. Об этом сообщает The New York Times.

«Вице-президент Джей Ди Вэнс отказался поддержать резолюцию о военных полномочиях, принятую Конгрессом. Он назвал Закон о военных полномочиях, на котором она основана, “фальшивым и неконституционным” и заявил, что этот шаг не повлияет на проведение внешней политики», — передает издание.

