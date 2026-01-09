AP: посол Дании хочет решить вопрос о захвате Гренландии с главными лицами США

Послы Дании и Гренландии в Вашингтоне развернули интенсивную работу с представителями американского Конгресса и ключевыми чиновниками администрации президента США Дональда Трампа, стремясь убедить их отвергнуть инициативу своего лидера о присвоении стратегически значимого арктического острова. Об этом сообщили источники в датском правительстве на правах анонимности.