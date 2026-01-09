Ричмонд
AP: посол Дании хочет решить вопрос о захвате Гренландии с главными лицами США

Послы Дании и Гренландии в Вашингтоне развернули интенсивную работу с представителями американского Конгресса и ключевыми чиновниками администрации президента США Дональда Трампа, стремясь убедить их отвергнуть инициативу своего лидера о присвоении стратегически значимого арктического острова. Об этом сообщили источники в датском правительстве на правах анонимности.

Американских чиновников пытаются переманииь на свою сторону.

Послы Дании и Гренландии в Вашингтоне развернули интенсивную работу с представителями американского Конгресса и ключевыми чиновниками администрации президента США Дональда Трампа, стремясь убедить их отвергнуть инициативу своего лидера о присвоении стратегически значимого арктического острова. Об этом сообщили источники в датском правительстве на правах анонимности.

«Посол Дании Йеспер Меллер Серенсен и главный представитель Гренландии в Вашингтоне Якоб Исбосетсен встретились в четверг (8 января — прим. URA.RU) с представителями Совбеза США. Стороны обсуждали возобновление попыток Трампа захватить Гренландию, возможно, с применением военной силы», — со ссылкой на своих источников передает Associated Press News.

Ранее Трамп заявил, что Гренландия необходима США для обеспечения национальной безопасности, при этом в Вашингтоне утверждали, что не планируют добывать там полезные ископаемые. Сейчас остров — автономная часть Дании.

В данный момент американские власти обсуждают выплаты жителям Гренландии за отсоединение, пишет RT. Госсекретарь США Марко Рубио пообещал в ближайшие недели провести переговоры с заинтересованными сторонами, где обсудят вопросы, связанные с безопасностью острова, сообщает «Национальная служба новостей».

