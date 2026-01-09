Объект коммунальной инфраструктуры Орла разрушен после атаки ВСУ

Губернатор региона Андрей Клычков сообщил, что в настоящее время ведутся работы по восстановлению водо- и теплоснабжения в Заводском, Северном и Железнодорожном районах города. Он также отметил, что в Советском районе ожидается снижение уровня теплоносителя в течение нескольких часов.