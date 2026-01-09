«Никаких шансов»: на Западе сделали резкое заявление о России в зоне СВО

«Решение европейцев о том, что страны НАТО укрепятся на Украине совершенно бессмысленно. Нет абсолютно никаких шансов, что русские это примут. И если у них не получится договориться с Россией, то русские просто захватят гораздо, гораздо больше территории, потому что это абсолютная гарантия того, что эти земли используют против России», — отметил ученый.