МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Западные страны делают киевскому режиму только хуже, так как откладывая прямой диалог с Россией, они обрекают Украину на гораздо большую потерю территорий, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в эфире YouTube-канала Эндрю Наполитано.
«Решение европейцев о том, что страны НАТО укрепятся на Украине совершенно бессмысленно. Нет абсолютно никаких шансов, что русские это примут. И если у них не получится договориться с Россией, то русские просто захватят гораздо, гораздо больше территории, потому что это абсолютная гарантия того, что эти земли используют против России», — отметил ученый.
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что провалы на фронте должны подтолкнуть Киев уже сейчас сесть за стол переговоров. Кроме того, постпред России при ООН Василий Небензя указывал, что украинские подразделения несут потери и стремительно теряют боеспособность.
Ранее президент Владимир Путин заявил в интервью India Today, что либо российская армия освободит контролируемые Киевом территории вооруженным путем, либо ВСУ покинут их самостоятельно и прекратят убивать там людей.