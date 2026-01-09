США планировали выплатить жителям Гренландии до $100 тысяч за отделение от Дании

«Хотя точная сумма и логистика выплат пока неясны, американские чиновники, в том числе сотрудники Белого дома, обсуждали суммы от 10 000 до 100 000 долларов на человека. Идея прямых выплат жителям Гренландии, заморской территории Дании, предлагает одно из объяснений того, как США могут попытаться “купить” остров с населением 57 000 человек, несмотря на настойчивые заявления властей в Копенгагене и Нууке о том, что Гренландия не продаётся», — говорится в статье.