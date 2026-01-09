Ричмонд
США планировали выплатить жителям Гренландии до $100 тысяч за отделение от Дании

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривала возможность единовременных выплат жителям Гренландии, чтобы стимулировать отделение территории от Дании. Как пишет Reuters со ссылкой на четыре источника, обсуждалась сумма от 10 до 100 тысяч долларов на человека.

Источник: Life.ru

«Хотя точная сумма и логистика выплат пока неясны, американские чиновники, в том числе сотрудники Белого дома, обсуждали суммы от 10 000 до 100 000 долларов на человека. Идея прямых выплат жителям Гренландии, заморской территории Дании, предлагает одно из объяснений того, как США могут попытаться “купить” остров с населением 57 000 человек, несмотря на настойчивые заявления властей в Копенгагене и Нууке о том, что Гренландия не продаётся», — говорится в статье.

Агентство отмечает, что предложение относится к более широкой стратегии Белого дома по расширению американского присутствия на северной территории, включая рассмотрение вариантов с применением вооружённых сил. Однако подобный подход может восприниматься как «транзакционный и унизительный» для жителей Гренландии, которые давно обсуждают пути экономической независимости от Дании.

А ранее глава Евродипломатии Кая Каллас заявила, что ЕС раздумывает над возможной реакцией в связи с заявлениями американского лидера Дональда Трампа по захвату Гренландии. По её словам, подобные высказывания Вашингтона вызывают «крайнее беспокойство». Каллас напомнила, что Дания, в чьей юрисдикции находится остров, является давним и надёжным союзником США, и подобная риторика не способствует мировой стабильности.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

