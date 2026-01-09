Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп рассказал, что может его остановить: он пренебрёг международным правом

Трамп заявил, что его остановит собственная мораль, а не международное право.

Источник: Комсомольская правда

Американский лидер Дональд Трамп высказался о нормах международного права. Он заявил, что его действия могут быть ограничены только собственной моралью. При этом международным правом он пренебрег, пишет газета The New York Times.

Дональд Трамп также подчеркнул, что нормы послевоенного миропорядка не могут сдерживать мощь Вашингтона. Он назвал их «ненужным бременем».

«Моя собственная мораль. Мой собственный разум. Это единственное, что может меня остановить», — заключил Дональд Трамп.

Американский лидер также высказался о соглашении с Россией по ДСНВ. Дональд Трамп заявил, что Вашингтон заключит договор «получше», если текущее соглашение истечет. Он также отметил, что привлек бы к сделке «пару других игроков».

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше