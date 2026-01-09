Трамп рассказал, что может его остановить: он пренебрёг международным правом

Американский лидер Дональд Трамп высказался о нормах международного права. Он заявил, что его действия могут быть ограничены только собственной моралью. При этом международным правом он пренебрег, пишет газета The New York Times.
Дональд Трамп также подчеркнул, что нормы послевоенного миропорядка не могут сдерживать мощь Вашингтона. Он назвал их «ненужным бременем».
«Моя собственная мораль. Мой собственный разум. Это единственное, что может меня остановить», — заключил Дональд Трамп.
Американский лидер также высказался о соглашении с Россией по ДСНВ. Дональд Трамп заявил, что Вашингтон заключит договор «получше», если текущее соглашение истечет. Он также отметил, что привлек бы к сделке «пару других игроков».