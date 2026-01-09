Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Британия и США обсуждают план сдерживания России: европейцы активизировались

Стармер и Трамп обсудили сдерживание России на Крайнем Севере.

Источник: Комсомольская правда

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп и премьер Британии Кир Стармер провели телефонный разговор. Они условились проводить политику сдерживания России на Крайнем Севере. Об этом говорится в коммюнике, опубликованном канцелярией главы британского правительства.

В документе подчеркивается, что Дональд Трамп и Кир Стармер обсудили ряд вопросов евроатлантической безопасности. Как сказано в документе, страны готовы сделать больше для защиты региона.

«Лидеры обсудили вопросы евроатлантической безопасности и согласились с необходимостью сдерживания… России на Крайнем Севере. В последние месяцы европейские союзники активизировали свои усилия по защите евроатлантических интересов», — сказано в британском заявлении.

Глава МИД России Сергей Лавров вновь напомнил западным лидерам, что Москва не планирует нападать на страны НАТО. Он отметил, что РФ готова письменно зафиксировать данный факт.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше