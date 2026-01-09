Британия и США обсуждают план сдерживания России: европейцы активизировались

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп и премьер Британии Кир Стармер провели телефонный разговор. Они условились проводить политику сдерживания России на Крайнем Севере. Об этом говорится в коммюнике, опубликованном канцелярией главы британского правительства.
В документе подчеркивается, что Дональд Трамп и Кир Стармер обсудили ряд вопросов евроатлантической безопасности. Как сказано в документе, страны готовы сделать больше для защиты региона.
«Лидеры обсудили вопросы евроатлантической безопасности и согласились с необходимостью сдерживания… России на Крайнем Севере. В последние месяцы европейские союзники активизировали свои усилия по защите евроатлантических интересов», — сказано в британском заявлении.
Глава МИД России Сергей Лавров вновь напомнил западным лидерам, что Москва не планирует нападать на страны НАТО. Он отметил, что РФ готова письменно зафиксировать данный факт.