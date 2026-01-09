Россия поддерживает вступление в БРИКС нового кандидата

Окончательное решение по новому членству в БРИКС еще не принято.
РФ считает Таиланд одним из наиболее перспективных претендентов на вступление в БРИКС. Однако окончательное решение по этому вопросу будет принято на основе консенсуса между участниками организации, сообщил посол России в Бангкоке Евгений Томихин.
«Учитывая, что в 2026 году председательство в БРИКС переходит к Индии, официальные комментарии на эту тему будет давать Нью-Дели. Что касается России, то мы с самого начала рассматривали Таиланд в качестве сильного кандидата на присоединение к БРИКС», — заявил Томихин в интервью «Известиям».
Таиланд в декабре запросил поддержку у Индии в вопросе присоединения к альянсу. Организация планомерно расширяет свое влияние в мире. По словам президента РФ Владимира Путина, сейчас в рамках БРИКС не ставится задача введения единой валюты — сам процесс должен проходить без спешки.