Россия поддерживает вступление в БРИКС нового кандидата

«Учитывая, что в 2026 году председательство в БРИКС переходит к Индии, официальные комментарии на эту тему будет давать Нью-Дели. Что касается России, то мы с самого начала рассматривали Таиланд в качестве сильного кандидата на присоединение к БРИКС», — заявил Томихин в интервью «Известиям».