Пезешкиан считает необходимым прислушаться к требованиям иранского народа

Зарубежная оппозиция, которую возглавляет принц Реза Пехлеви, сын бывшего шаха, призвала в четверг к новым забастовкам и демонстрациям. По свидетельству телеканала Al-Araby, это самые масштабные протесты в исламской республике после волнений в 2022—2023 годах, последовавших за смертью 22-летней активистки Махсы Амини, которая была арестована полицией нравов за нарушение исламского дресс-кода для женщин.