Пезешкиан считает необходимым прислушаться к требованиям иранского народа

Президент Ирана призвал сотрудников силовых структур проявлять максимальную сдержанность.

Источник: Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

БЕЙРУТ, 9 января. /ТАСС/. Президент Ирана Масуд Пезешкиан призвал сотрудников силовых структур к максимальной сдержанности в отношении участников акций протеста, которые продолжаются более 10 дней по всей стране.

«Необходимо избегать любых насильственных действий и принуждения, — говорится в заявлении политика, переданном телеканалом Al-Araby. — Следует проявлять максимальную сдержанность, придерживаться диалога, мирного общения и прислушиваться к требованиям иранского народа».

Масштабные демонстрации состоялись 8 января в Тегеране, Тебризе и Мешхеде. В столице протестующие собрались на бульваре аятоллы Кашани, а также в районах Юсефабад и Азади. Они скандировали антиправительственные лозунги и требовали улучшения жизненных условий.

Зарубежная оппозиция, которую возглавляет принц Реза Пехлеви, сын бывшего шаха, призвала в четверг к новым забастовкам и демонстрациям. По свидетельству телеканала Al-Araby, это самые масштабные протесты в исламской республике после волнений в 2022—2023 годах, последовавших за смертью 22-летней активистки Махсы Амини, которая была арестована полицией нравов за нарушение исламского дресс-кода для женщин.

Нынешние уличные выступления начались 29 декабря 2025 года из-за сильного падения обменного курса иранского риала.

