NYT: Трамп не рассматривает возможность помилования Мадуро

«Когда The Times спросил Трампа, есть ли какой-либо сценарий, при котором он мог бы рассмотреть возможность помилования Мадуро, который также был обвинен в преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотиков, президент ответил: “Нет, я не вижу такого сценария”, — говорится в статье.