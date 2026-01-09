Ричмонд
NYT: Трамп не рассматривает возможность помилования Мадуро

Американский президент Дональд Трамп не намерен рассматривать возможность помилования венесуэльского лидера Николаса Мадуро, которому предъявлены обвинения, связанные с наркотрафиком. Об этом пишет The New York Times.

Источник: Life.ru

«Когда The Times спросил Трампа, есть ли какой-либо сценарий, при котором он мог бы рассмотреть возможность помилования Мадуро, который также был обвинен в преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотиков, президент ответил: “Нет, я не вижу такого сценария”, — говорится в статье.

Издание напомнило, что в ноябре 2025 года республиканец помиловал экс-президента Гондураса Хуана Орландо Эрнандеса, который был приговорён к 45 годам тюрьмы за наркоторговлю и содействие наркобаронам. Как заявил хозяин Белого дома со ссылкой на «уважаемых людей», с Эрнандесом обошлись «очень жестоко и несправедливо».

Ранее российский общественный деятель Виктор Бут поделился своим опытом пребывания в американской тюрьме, где в настоящее время находится Николас Мадуро. По его мнению, венесуэльского лидера, вероятно, размещен в отдельном блоке, что позволяет обеспечить ему необходимые условия и изоляцию. Он также добавил, что американские тюрьмы имеют унифицированные стандарты, включая одинаковое питание, которое состоит из типичных американских блюд.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

