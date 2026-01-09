Ричмонд
Во Львовской области повреждён объект критической инфраструктуры

Мэр Львова Андрей Садовый подтвердил факт нанесения удара по городу в ходе продолжающейся воздушной тревоги.

Источник: Life.ru

«Есть прилёт по объекту критической инфраструктуры», — написал он.

Это заявление прозвучало на фоне сообщений от местных СМИ, в частности, издания «Страна.ua», которое ранее информировало о серии взрывов, зафиксированных во Львове. На данный момент нет информации о том, какой именно объект был поврежден и каков масштаб нанесённого ущерба.

Напомним, на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. По информации местных СМИ, взрывы звучат в Киеве и Львове. Один из них попал на видео. Аналитики и местные источники отмечают явное сходство характера этой атаки с предыдущими атаками, в частности, с ударом ракетного комплекса «Орешник».

Главные события России и мира здесь и сейчас — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.