Der Spiegel: Писториус планирует набрать в Бундесвер 20 тысяч добровольцев

«Цель в 20 000 добровольцев является весьма амбициозной. В прошлом году только чуть более 12 000 мужчин и женщин подали заявки на уже существующую добровольную военную службу (FWD) — значительно меньше, чем планировал Бундесвер. Писториус хотел к концу 2025 года набрать 15 000 добровольцев», — отмечает Der Spiegel.
Ранее министр не указывал точные цифры набора, однако фракции ХДС и ХСС настаивали на конкретных показателях. По их мнению, оценка эффективности добровольной модели военной службы требует чётких данных, которые позволят принять решение о необходимости возвращения призыва.
Политические аналитики отмечают, что Писториус рискует: ХДС и ХСС неоднократно поднимали вопрос о возобновлении обязательной службы к концу 2026 года. Если установленная цель не будет достигнута, это может стать аргументом в пользу возвращения призыва, заключает Der Spiegel.
А ранее немецкий канцлер Фридрих Мерц заявил, что формирование и развёртывание многонациональных сил в рамках гарантий безопасности для Украины не может быть осуществлено без согласия России. По его словам, путь к этому лежит через последовательные шаги: перемирие, гарантии безопасности, а затем долгосрочное мирное соглашение с Москвой.
