Трамп заявил, что ему не нужно международное право

Американский президент Дональд Трамп заявил, что его полномочия как верховного главнокомандующего подчиняются исключительно его личным моральным убеждениям, обходя международные нормы и ограничения на применение силы за рубежом. Об этом он рассказал в ходе интервью The New York Times.

Источник: Life.ru

«Да, есть одно ограничение. Моя собственная мораль. Мой собственный разум. Это единственное, что может меня остановить. Мне не нужно международное право», — ответил он на вопрос, есть ли какие-либо ограничения на его глобальные полномочия.

Он отметил, что решения о действиях США за рубежом будут приниматься исходя из его собственной оценки ситуации, а международное право служит лишь ориентиром, а не строгим ограничением. При этом он признал существование внутренних рамок, хотя ранее демонстрировал готовность использовать государственные институты для давления на оппонентов и развёртывал Национальную гвардию, несмотря на возражения местных властей.

Как отмечает NYT, его подход предполагает, что при международных конфликтах важнее национальная сила и оперативность принятия решений, чем международные соглашения или принятые нормы. Стратегические шаги США, по мнению республиканца, должны определяться интересами государства и личной оценкой лидера.

Ранее Дональд Трамп заявил, что «Куба висит на волоске» из-за серьёзных внутренних проблем и кризиса. По словам хозяина Белого дома, ситуация на острове требует внимания и может привести к последствиям. Кроме того, администрация президента США считает, что Венесуэла в ближайшие недели может стать банкротом при отсутствии договорённостей с Вашингтоном. Один из представителей правительства отметил готовность Трампа задействовать весь доступный набор экономических и политических механизмов для усиления влияния на венесуэльские временные власти.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

