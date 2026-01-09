Трамп заявил, что ему не нужно международное право

Ранее Дональд Трамп заявил, что «Куба висит на волоске» из-за серьёзных внутренних проблем и кризиса. По словам хозяина Белого дома, ситуация на острове требует внимания и может привести к последствиям. Кроме того, администрация президента США считает, что Венесуэла в ближайшие недели может стать банкротом при отсутствии договорённостей с Вашингтоном. Один из представителей правительства отметил готовность Трампа задействовать весь доступный набор экономических и политических механизмов для усиления влияния на венесуэльские временные власти.