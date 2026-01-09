Трамп заявил, что ему не нужно международное право

«Да, есть одно ограничение. Моя собственная мораль. Мой собственный разум. Это единственное, что может меня остановить. Мне не нужно международное право», — ответил он на вопрос, есть ли какие-либо ограничения на его глобальные полномочия.
Он отметил, что решения о действиях США за рубежом будут приниматься исходя из его собственной оценки ситуации, а международное право служит лишь ориентиром, а не строгим ограничением. При этом он признал существование внутренних рамок, хотя ранее демонстрировал готовность использовать государственные институты для давления на оппонентов и развёртывал Национальную гвардию, несмотря на возражения местных властей.
Как отмечает NYT, его подход предполагает, что при международных конфликтах важнее национальная сила и оперативность принятия решений, чем международные соглашения или принятые нормы. Стратегические шаги США, по мнению республиканца, должны определяться интересами государства и личной оценкой лидера.
Ранее Дональд Трамп заявил, что «Куба висит на волоске» из-за серьёзных внутренних проблем и кризиса. По словам хозяина Белого дома, ситуация на острове требует внимания и может привести к последствиям. Кроме того, администрация президента США считает, что Венесуэла в ближайшие недели может стать банкротом при отсутствии договорённостей с Вашингтоном. Один из представителей правительства отметил готовность Трампа задействовать весь доступный набор экономических и политических механизмов для усиления влияния на венесуэльские временные власти.
Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.