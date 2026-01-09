The Times: Стармера предупредили о дефиците оборонного бюджета в $37,6 млрд

В декабре 2025 года Национальное контрольно-ревизионное управление обнаружило дыру в оборонном бюджете Великобритании в размере 16,9 млрд фунтов, что связано прежде всего с удорожанием программ перевооружения. Согласно обнародованному ранее докладу комитета по бюджетному контролю парламента Великобритании, вооруженные силы могут оказаться не в состоянии выполнять обязательства перед НАТО из-за нехватки техники, боеприпасов и личного состава. В комитете подвергли критике оборонное ведомство за нерасторопность в обновлении парка военной техники и запасов вооружений в свете конфликта на Украине, «поставившего под сомнение стратегические предположения» Лондона.