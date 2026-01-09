Ричмонд
Ким Чен Ын в письме Путину пообещал вечную поддержку политики РФ

Лидер КНДР Ким Чен Ын направил президенту России Владимиру Путину письмо, в котором подтвердил неизменную поддержку его политического курса. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.

Источник: Life.ru

«Самый дорогой мой друг, с радостью и приятностью принял тёплое поздравительное письмо от Вас. И ещё раз глубоко почувствовал искренние товарищеские отношения между нами. Буду абсолютно уважать и безусловно поддерживать все проводимые Вами политики и принимаемые решения, и готов всегда быть вместе за Вас и за Вашу Россию. Этот выбор неизменный и останется вечным», — говорится в тексте письма.

Напомним, 25 декабря Владимир Путин отправил новогоднее поздравление Ким Чен Ыну. Он подчеркнул, что 2025 год стал важным этапом в развитии связей между Москвой и Пхеньяном. Президент отметил героическую роль солдат Корейской народной армии в освобождении Курской области от оккупантов. Кроме того, он выразил уверенность, что Россия и КНДР и дальше будут развивать союзнические отношения и взаимодействовать по региональным и международным вопросам.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

