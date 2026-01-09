«Страна.ua»: ВС РФ могли атаковать Львов ракетой «Орешник»

По свидетельствам местных изданий, во Львове прогремело не менее шести взрывов. Предположение об использовании ракеты «Орешник» основано на том факте, что воздушная тревога или предупреждения о ракетном обстреле не поступали. Официального подтверждения типа примененного вооружения пока нет.
Канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» уточнил, что звуки взрывов были слышны не только непосредственно во Львове и области, но и в соседней Ровенской области.
Напомним, что впервые о применении ракеты «Орешник» стало известно в ноябре 2024 года. Тогда эта ракета была использована для удара по крупному оборонному предприятию — «Южному машиностроительному заводу» («Южмаш») в Днепропетровске.
Напомним, на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. По информации местных СМИ, взрывы звучат в Киеве и Львове. Один из них попал на видео.
