«Страна.ua»: ВС РФ могли атаковать Львов ракетой «Орешник»

Львов мог стать целью удара новейшей российской баллистической ракетой средней дальности «Орешник». Об этом информирует украинское издание «Страна.ua», ссылаясь на данные местных Telegram-каналов.

Источник: Life.ru

По свидетельствам местных изданий, во Львове прогремело не менее шести взрывов. Предположение об использовании ракеты «Орешник» основано на том факте, что воздушная тревога или предупреждения о ракетном обстреле не поступали. Официального подтверждения типа примененного вооружения пока нет.

Канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» уточнил, что звуки взрывов были слышны не только непосредственно во Львове и области, но и в соседней Ровенской области.

Напомним, что впервые о применении ракеты «Орешник» стало известно в ноябре 2024 года. Тогда эта ракета была использована для удара по крупному оборонному предприятию — «Южному машиностроительному заводу» («Южмаш») в Днепропетровске.

Напомним, на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. По информации местных СМИ, взрывы звучат в Киеве и Львове. Один из них попал на видео.

