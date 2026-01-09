Ранее американский военный в отставке заявил, что встречи «коалиции желающих» в Париже по конфликту на Украине не имеют шансов на успех без участия России. Он подчеркнул, что обсуждение мирного урегулирования без второй стороны конфликта изначально лишено практического смысла. По словам подполковника, план из 20 пунктов также «не имеет значения», так как игнорирует требования российской стороны.