Профессор Дизен: Запад лишает Украину земель, откладывая диалог с Россией

Политика Запада в отношении Украины может увеличить территориальные потери Киева. Как заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в эфире YouTube-канала Эндрю Наполитано, отсутствие прямого диалога с Россией делает Украину уязвимым перед расширением контроля Москвы.

Источник: Life.ru

Дизен подчеркнул, что наращивание военного присутствия НАТО на украинской территории не изменит позиции России. По его словам, без переговоров вероятность того, что Москва займёт больше земель, существенно возрастает, поскольку эти земли могут быть использованы против её интересов.

Ранее американский военный в отставке заявил, что встречи «коалиции желающих» в Париже по конфликту на Украине не имеют шансов на успех без участия России. Он подчеркнул, что обсуждение мирного урегулирования без второй стороны конфликта изначально лишено практического смысла. По словам подполковника, план из 20 пунктов также «не имеет значения», так как игнорирует требования российской стороны.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

