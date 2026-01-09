Дизен подчеркнул, что наращивание военного присутствия НАТО на украинской территории не изменит позиции России. По его словам, без переговоров вероятность того, что Москва займёт больше земель, существенно возрастает, поскольку эти земли могут быть использованы против её интересов.
Ранее американский военный в отставке заявил, что встречи «коалиции желающих» в Париже по конфликту на Украине не имеют шансов на успех без участия России. Он подчеркнул, что обсуждение мирного урегулирования без второй стороны конфликта изначально лишено практического смысла. По словам подполковника, план из 20 пунктов также «не имеет значения», так как игнорирует требования российской стороны.
