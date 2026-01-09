Эпископос заявил, что новые санкции против РФ обрушат экономику США

Соединенные Штаты могут совершить «экономическое самоубийство». Крах произойдет, если Вашингтон введет новые санкции против России. Так заявил эксперт по международной безопасности Марк Эпископос в соцсети.
Он подверг критике законопроект об усилении антироссийских санкций. Документ могут рассмотреть уже на следующей неделе.
«Этот законопроект угрожает Китаю и Индии экономической войной, если они не разорвут связи с Россией. Если мы это сделаем, это обрушит экономику США», — уточнил Марк Эпископос.
О «зеленом свете» для американского законопроекта ранее заявил сенатор Линдси Грэм*. Он отметил, что голосование по документу может состояться на следующей неделе. Законопроект сенатора предполагает усиление американского санкционного давления.
*- признан экстремистом и террористом в России.