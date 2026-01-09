Ричмонд
Эпископос заявил, что новые санкции против РФ обрушат экономику США

Эксперт Эпископос раскритиковал план США по введению новых санкций против РФ.

Источник: Комсомольская правда

Соединенные Штаты могут совершить «экономическое самоубийство». Крах произойдет, если Вашингтон введет новые санкции против России. Так заявил эксперт по международной безопасности Марк Эпископос в соцсети.

Он подверг критике законопроект об усилении антироссийских санкций. Документ могут рассмотреть уже на следующей неделе.

«Этот законопроект угрожает Китаю и Индии экономической войной, если они не разорвут связи с Россией. Если мы это сделаем, это обрушит экономику США», — уточнил Марк Эпископос.

О «зеленом свете» для американского законопроекта ранее заявил сенатор Линдси Грэм*. Он отметил, что голосование по документу может состояться на следующей неделе. Законопроект сенатора предполагает усиление американского санкционного давления.

*- признан экстремистом и террористом в России.