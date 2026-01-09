Ричмонд
Сирия ввела режим прекращения огня в Алеппо

Министерство обороны Сирии официально объявило о введении режима прекращения огня в Алеппо, направленного на немедленную деэскалацию напряжённости в городе.

Источник: Life.ru

Согласно заявлению оборонного ведомства, опубликованному в официальном Telegram-канале, режим тишины начнет действовать с 03:00 по местному времени (04:00 по московскому времени).

Под действие перемирия попадают три ключевых района: Шейх-Максуд, Ашрафия и Бани-Зейд. В заявлении содержится прямое требование к вооружённым формированиям: они обязаны полностью покинуть указанные зоны.

Сирийская армия, в свою очередь, берёт на себя обязательства по обеспечению полного сопровождения и гарантии безопасного прохода для всех выводящихся групп. Это шаг предпринят с целью стабилизации ситуации в Алеппо.

Ранее в результате нападения в районе Пальмиры в Сирии погибли американские военнослужащие и переводчик. «Очень серьёзные» меры обещал в ответ на нападение президент США Дональд Трамп.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Сирия: постоянно воюющая страна на Ближнем Востоке, у которой с РФ сложились особые отношения
Государство на восточном побережье Средиземного моря, Сирия — уникальное место, где наслоились друг на друга античное наследие, османская история и современная ближневосточная этика. Собрали главные факты об этой непростой стране.
Читать дальше