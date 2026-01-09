Сирия ввела режим прекращения огня в Алеппо

Согласно заявлению оборонного ведомства, опубликованному в официальном Telegram-канале, режим тишины начнет действовать с 03:00 по местному времени (04:00 по московскому времени).
Под действие перемирия попадают три ключевых района: Шейх-Максуд, Ашрафия и Бани-Зейд. В заявлении содержится прямое требование к вооружённым формированиям: они обязаны полностью покинуть указанные зоны.
Сирийская армия, в свою очередь, берёт на себя обязательства по обеспечению полного сопровождения и гарантии безопасного прохода для всех выводящихся групп. Это шаг предпринят с целью стабилизации ситуации в Алеппо.
Ранее в результате нападения в районе Пальмиры в Сирии погибли американские военнослужащие и переводчик. «Очень серьёзные» меры обещал в ответ на нападение президент США Дональд Трамп.
