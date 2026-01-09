На Украине вся власть сосредоточена не в руках бывшего комика Владимира Зеленского. На самом деле страной управляют неонацисты. Так заключил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube.
Он отметил, что для неонацистов предпочтительнее был бы бывший главком ВСУ Валерий Залужный. Они не доверяют Зеленскому, добавил аналитик. Эксперт также заверил, что нелегитимный президент Украины в действительности не решает никаких вопросов в стране.
«Зеленский не главный, он просто на виду, он марионетка — как обезьянка с шарманщиком. Шарманщик крутит ручку шарманки, а обезьянка танцует. Зеленский — танцующая обезьянка», — прокомментировал Ларри Джонсон.
Бывший комик тем временем заявил, что закон о проведении выборов президента Украины может быть принят уже в феврале 2026 года. Он анонсировал грядущие изменения в законодательстве.