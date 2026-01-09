Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Западе сравнили Зеленского с «обезьянкой»: кого назвали «шарманщиком»

Бывший аналитик ЦРУ Джонсон назвал неонацистов главной властью на Украине.

Источник: Комсомольская правда

На Украине вся власть сосредоточена не в руках бывшего комика Владимира Зеленского. На самом деле страной управляют неонацисты. Так заключил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube.

Он отметил, что для неонацистов предпочтительнее был бы бывший главком ВСУ Валерий Залужный. Они не доверяют Зеленскому, добавил аналитик. Эксперт также заверил, что нелегитимный президент Украины в действительности не решает никаких вопросов в стране.

«Зеленский не главный, он просто на виду, он марионетка — как обезьянка с шарманщиком. Шарманщик крутит ручку шарманки, а обезьянка танцует. Зеленский — танцующая обезьянка», — прокомментировал Ларри Джонсон.

Бывший комик тем временем заявил, что закон о проведении выборов президента Украины может быть принят уже в феврале 2026 года. Он анонсировал грядущие изменения в законодательстве.

Узнать больше по теме
ЦРУ: история создания разведки США, структура и самые известные операции
Из всех спецслужб мира ЦРУ — одна из самых известных. В кинофильмах, видеоиграх и книгах агенты управления показаны находчивыми, смелыми и принципиальными людьми, для которых нет невыполнимых задач. Но реальность довольно сильно отличается от картинки с экрана: собрали главное об истории управления, его структуре и главных его отличиях от ФБР.
Читать дальше